Выпуск новостей за 11:00: Смертельное ДТП в Кривом Роге. Курс гривны

В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 11:00 в Кривом Роге 31-летняя пьяная водитель "Ауди" влетела в людей на пешеходном переходе. Женщина скрылась с места происшествия. В результате ДТП погибли два человека. Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 16 копеек.

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Произошел еще один инцидент с самолетом Boeing 737. В этот раз при разгоне перед взлетом в аэропорту Тель-Авива загорелся двигатель. Самолет вернули на аэродром, а пассажиров эвакуировали.

Вашингтон заявил о готовности к серьезным переговорам с Тегераном. Представительница США Келли Крафт в письме к Совету безопасности ООН заявила, что США готовы на этот шаг для предотвращения дальнейшей угрозы международному миру и безопасности.

Местные власти Австралии анонсировали эвакуацию в нескольких городах и поселках в штате Виктория. Сухая жаркая погода стала причиной усиления огня, который быстро распространяется.