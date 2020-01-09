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      Выпуск новостей за 11:00: Смертельное ДТП в Кривом Роге. Курс гривны

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 11:00 в Кривом Роге 31-летняя пьяная водитель "Ауди" влетела в людей на пешеходном переходе. Женщина скрылась с места происшествия. В результате ДТП погибли два человека. Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 16 копеек.

      Также в выпуске:

      Произошел еще один инцидент с самолетом Boeing 737. В этот раз при разгоне перед взлетом в аэропорту Тель-Авива загорелся двигатель. Самолет вернули на аэродром, а пассажиров эвакуировали.

      Вашингтон заявил о готовности к серьезным переговорам с Тегераном. Представительница США Келли Крафт в письме к Совету безопасности ООН заявила, что США готовы на этот шаг для предотвращения дальнейшей угрозы международному миру и безопасности.

      Местные власти Австралии анонсировали эвакуацию в нескольких городах и поселках в штате Виктория. Сухая жаркая погода стала причиной усиления огня, который быстро распространяется.

      Главные новости 8 января: катастрофа украинского самолета в Иране, атака Ирана на базы США
      сегодня
      1952
      Теги: Жертвы Аварии и ДТП Курсы валют Выпуск новостей
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