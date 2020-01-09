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      Випуск новин за 11:00: Смертельна ДТП у Кривому Розі. Курс гривні

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 січня станом на 11:00 – у Кривому Розі 31-річна п'яна водійка "Ауді" влетіла у людей на пішохідному переході. Жінка втекла з місця події. Внаслідок ДТП загинули двоє людей. Національний банк послабив офіційний курс гривні на 16 копійок.

      Також у випуску:

      Стався ще один інцидент з літаком Boeing 737. Цього разу при розгоні перед злетом в аеропорту Тель-Авіва загорівся двигун. Літак повернули на аеродром, а пасажирів евакуювали.

      Вашингтон заявив про готовність до серйозних переговорів з Тегераном. Представниця США Келлі Крафт у листі до Ради безпеки ООН заявила, що США готові на цей крок для запобігання подальшої загрози міжнародному миру і безпеці.

      Місцева влада Австралії анонсувала евакуацію у кількох містах та селищах у штаті Вікторія. Суха спекотна погода стала причиною посилення вогню, який швидко розповсюджується.

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      Теги: Жертви Аварії та ДТП Курси валют Випуск новин
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