Випуск новин за 11:00: Смертельна ДТП у Кривому Розі. Курс гривні

У випуску новин за 9 січня станом на 11:00 – у Кривому Розі 31-річна п'яна водійка "Ауді" влетіла у людей на пішохідному переході. Жінка втекла з місця події. Внаслідок ДТП загинули двоє людей. Національний банк послабив офіційний курс гривні на 16 копійок.

Також у випуску:

Стався ще один інцидент з літаком Boeing 737. Цього разу при розгоні перед злетом в аеропорту Тель-Авіва загорівся двигун. Літак повернули на аеродром, а пасажирів евакуювали.

Вашингтон заявив про готовність до серйозних переговорів з Тегераном. Представниця США Келлі Крафт у листі до Ради безпеки ООН заявила, що США готові на цей крок для запобігання подальшої загрози міжнародному миру і безпеці.

Місцева влада Австралії анонсувала евакуацію у кількох містах та селищах у штаті Вікторія. Суха спекотна погода стала причиною посилення вогню, який швидко розповсюджується.