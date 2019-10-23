13:17
23 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин захватит Чехию? Провальные ракеты России
      Вєсті Кремля
      22:06, 22 октября
      Вести.UA: Интимные слухи о Гончаруке. Панибратство в команде Зеленского
      Вєсті.UA
      19:53, 22 октября
      Почему Шулявский мост никак не могут достроить и куда делись миллионы: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      Выпуск новостей за 12:00: Цена уроков английского Луценко. Новая награда Сенцова

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 12:00 – за уроки английского в Лондоне бывший генпрокурор Юрий Луценко платит 50 тысяч долларов в неделю. Украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля получил специальную награду от Польской академии.

      Также в выпуске:

      Все преграды для возобновления работы "нормандской четверки" устранены. Об этом во время встречи с Франко-Вальтером Штайнмайером заявил Владимир Зеленский.

      В Ужгороде за последнюю неделю обнаружили еще два случая дифтерии, общее количество заболевших возросло до трех человек.

      Скоро в Лисичанске будет вода – Водоканалу уже дали свет. Об этом сообщили в государственной службе МЧС Украины.

      blog_ava
      8 лучших рекламных кампаний за 100 лет
      сегодня
      1291
      Теги: Олег Сенцов Юрий Луценко Выпуск новостей Новости Польши
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Свои и чужие, или "жареные колорады" против "сгоревшей Гонтаревой", – Михаил Дубинянский
      сегодня , 11:45 Свои и чужие, или "жареные колорады" против "сгоревшей Гонтаревой", – Михаил Дубинянский
      Михайло Дубинянський 936
      Сколько бабушек еще должны умереть, или Чего будет стоить провал земельной реформы, – Фурса
      сегодня , 13:15 Сколько бабушек еще должны умереть, или Чего будет стоить провал земельной реформы, – Фурса
      Сергій Фурса 11
      Відставка з багатьма відомими: хто і чому "пішов" губернатора Київщини
      сегодня , 12:01 Відставка з багатьма відомими: хто і чому "пішов" губернатора Київщини
      Наталя Ромашова 2175
      Виктор "Сенсей" Дегтярев погиб от взрыва на Пушкинской в Киеве: что о нем известно
      сегодня , 05:40 Виктор "Сенсей" Дегтярев погиб от взрыва на Пушкинской в Киеве: что о нем известно
      Василь Денисюк 2308
      Я обиделся на Украину, – Милованов объяснил, почему не интересовался судьбой государства
      сегодня , 01:45 Я обиделся на Украину, – Милованов объяснил, почему не интересовался судьбой государства
      Аліса Юрченко 893
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук