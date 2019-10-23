Выпуск новостей за 12:00: Цена уроков английского Луценко. Новая награда Сенцова

В выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 12:00 – за уроки английского в Лондоне бывший генпрокурор Юрий Луценко платит 50 тысяч долларов в неделю. Украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля получил специальную награду от Польской академии.

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Все преграды для возобновления работы "нормандской четверки" устранены. Об этом во время встречи с Франко-Вальтером Штайнмайером заявил Владимир Зеленский.

В Ужгороде за последнюю неделю обнаружили еще два случая дифтерии, общее количество заболевших возросло до трех человек.

Скоро в Лисичанске будет вода – Водоканалу уже дали свет. Об этом сообщили в государственной службе МЧС Украины.