Випуск новин за 12:00: Ціна уроків англійської Луценка. Нова нагорода Сенцова

У випуску новин за 23 жовтня станом на 12:00 – за уроки англійської у Лондоні колишній генпрокурор Юрій Луценко платить 50 тисяч доларів на тиждень. Український режисер та колишній політв'язень Кремля отримав спеціальну відзнаку від Польської академії.

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Всі перепони для відновлення роботи "нормандської четвірки" усунуто. Про це під час зустрічі з Франком-Вальтером Штайнмаєром заявив Володимир Зеленський.

В Ужгороді за останній тиждень виявили ще два випадки дифтерії, загальна кількість хворих зросла до трьох осіб.

Скоро у Лисичанську буде вода – Водоканалу вже дали світло. Про це повідомили в державній службі надзвичайних ситуацій України.