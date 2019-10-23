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      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
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      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Випуск новин за 12:00: Ціна уроків англійської Луценка. Нова нагорода Сенцова

      Випуск новин 42 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 жовтня станом на 12:00 – за уроки англійської у Лондоні колишній генпрокурор Юрій Луценко платить 50 тисяч доларів на тиждень. Український режисер та колишній політв'язень Кремля отримав спеціальну відзнаку від Польської академії.

      Також у випуску:

      Всі перепони для відновлення роботи "нормандської четвірки" усунуто. Про це під час зустрічі з Франком-Вальтером Штайнмаєром заявив Володимир Зеленський.

      В Ужгороді за останній тиждень виявили ще два випадки дифтерії, загальна кількість хворих зросла до трьох осіб.

      Скоро у Лисичанську буде вода – Водоканалу вже дали світло. Про це повідомили в державній службі надзвичайних ситуацій України.

      blog_ava
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      Теги: Юрій Луценко Випуск новин Олег Сенцов Новини Польщі
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