Выпуск новостей за 12:00: День Миротворца. ДТП в Будапеште

В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 12:00 – во вторник, 29 мая, по всему миру отмечают день Миротворца, в Украине дата официально начала отмечаться с 2003 года. Почти три десятка человек пострадали в жутком ДТП в Будапеште, восемь из них в тяжелом состоянии. Авария произошла накануне поздно вечером.

Также в выпуске: Пророссийские боевики обстреливают поселок Зайцево. На Херсонщине выгорело 130 гектаров леса. Сенцов согласился на поддерживающую терапию.