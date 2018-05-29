Выпуск новостей за 12:00: День Миротворца. ДТП в Будапеште
В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 12:00 – во вторник, 29 мая, по всему миру отмечают день Миротворца, в Украине дата официально начала отмечаться с 2003 года. Почти три десятка человек пострадали в жутком ДТП в Будапеште, восемь из них в тяжелом состоянии. Авария произошла накануне поздно вечером.
Также в выпуске:
Пророссийские боевики обстреливают поселок Зайцево.
На Херсонщине выгорело 130 гектаров леса.
Сенцов согласился на поддерживающую терапию.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии