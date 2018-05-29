Випуск новин за 12:00: День Миротворця. ДТП у Будапешті

У випуску новин за 29 травня станом на 12:00 – у вівторок, 29 травня, у всьому світу відзначають день Миротворця, в Україні офіційно почала відзначатися з 2003 року. Майже три десятки людей постраждали у моторошній ДТП в Будапешті, восьмеро з них у важкому стані. Аварія сталася напередодні пізно ввечері.

Також у випуску: Проросійські бойовики обстрілюють селище Зайцеве. На Херсонщині вигоріло 130 гектарів лісу. Сенцов погодився на підтримуючу терапію.