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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Выпуск новостей за 12:00: ДТП на Набережной. Санкции против России

Выпуск новостей 26 Читати новину українською

В выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 12:00 – накануне в Киеве на Днепровской набережной парень на BMW устроил масштабную аварию. В полиции подтвердили, что он был пьян и не имел права садиться за руль. США не снимут санкции с России, если Москва не пойдет на уступки в украинском вопросе.

Также в выпуске:

Правоохранители нашли мертвой жену нападавшего, который в ночь на понедельник застрелил полицейского и ранил охранника возле харьковского горсовета.

Сегодня стартует сотый день голодовки украинского режиссера Олега Сенцова в России. Он протестует против произвола Кремля и требует отпустить из тюрем всех украинских пленников.

Под стенами посольства России в Киеве началась международная акция в поддержку Олега Сенцова.

В Рио-де-Жанейро армия начала масштабную операцию против наркоторговцев.

Теги: Новости России Новости США Выпуск новостей Санкции ДТП на Днепровской набережной Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
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