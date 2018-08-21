Выпуск новостей за 12:00: ДТП на Набережной. Санкции против России

В выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 12:00 – накануне в Киеве на Днепровской набережной парень на BMW устроил масштабную аварию. В полиции подтвердили, что он был пьян и не имел права садиться за руль. США не снимут санкции с России, если Москва не пойдет на уступки в украинском вопросе.

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