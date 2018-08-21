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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 12:00: ДТП на Набережній. Санкції проти Росії

Випуск новин 23 Читать новость на русском

У випуску новин за 21 серпня станом на 12:00 – напередодні у Києві на Дніпровській набережній молодик на BMW влаштував масштабну аварію. У поліції підтвердили, що він був п'яний і не мав права сідати за кермо. США не знімуть санкцій з Росії, якщо Москва не піде на поступки в українському питанні.

Також у випуску:

Правоохоронці знайшли мертвою дружину нападника, який у ніч проти понеділка застрелив поліцейського та поранив охоронця біля харківської міськради.

Сьогодні стартує сотий день голодування українського режисера Олега Сенцова в Росії. Він протестує проти свавілля Кремля та вимагає відпустити з тюрем усіх українських бранців.

Під стінами посольства Росії у Києві розпочалася міжнародна акція на підтримку Олега Сенцова.

У Ріо-де-Жанейро армія розпочала масштабну операцію проти наркоторговців. 

Теги: Новини Росії Новини США Випуск новин Аварії та ДТП ДТП на Дніпровській набережній Санкції
Джерело: 24 канал
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