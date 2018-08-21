Випуск новин за 12:00: ДТП на Набережній. Санкції проти Росії
У випуску новин за 21 серпня станом на 12:00 – напередодні у Києві на Дніпровській набережній молодик на BMW влаштував масштабну аварію. У поліції підтвердили, що він був п'яний і не мав права сідати за кермо. США не знімуть санкцій з Росії, якщо Москва не піде на поступки в українському питанні.
Також у випуску:
Правоохоронці знайшли мертвою дружину нападника, який у ніч проти понеділка застрелив поліцейського та поранив охоронця біля харківської міськради.
Сьогодні стартує сотий день голодування українського режисера Олега Сенцова в Росії. Він протестує проти свавілля Кремля та вимагає відпустити з тюрем усіх українських бранців.
Під стінами посольства Росії у Києві розпочалася міжнародна акція на підтримку Олега Сенцова.
У Ріо-де-Жанейро армія розпочала масштабну операцію проти наркоторговців.
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