Выпуск новостей за 12:00: ДТП с украинцами в Польше. Потепление в Украине
Выпуск новостей за 3 декабря по состоянию на 12:00 – в Польше столкнулись легковушка и фургон из-за неблагоприятных погодных условий. В аварии пострадало 9 человек, среди которых 8 украинцев, все они получили травмы различной степени. Новая неделя в Украине стартует со значительного потепления. На смену снегу идут дожди и гололед, – прогнозируют синоптики. Теплее всего будет на юге и западе.
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Источник: 24 канал
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