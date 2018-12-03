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      Выпуск новостей за 12:00: ДТП с украинцами в Польше. Потепление в Украине

      Выпуск новостей 32 Читати новину українською

      Выпуск новостей за 3 декабря по состоянию на 12:00 – в Польше столкнулись легковушка и фургон из-за неблагоприятных погодных условий. В аварии пострадало 9 человек, среди которых 8 украинцев, все они получили травмы различной степени. Новая неделя в Украине стартует со значительного потепления. На смену снегу идут дожди и гололед, – прогнозируют синоптики. Теплее всего будет на юге и западе.

      Также в выпуске:

      С сегодняшнего дня в Украине стартуют военные сборы – резервистов и военнообязанных будут собирать на полигонах.

      Задержанные в Грузии украинцы ждут решения следователя, им назначили адвокатов.

      Крымчане собрали вещи и продукты украинским морякам.

      Теги: Погода Новости Польши Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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