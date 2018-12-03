Випуск новин за 12:00: ДТП з українцями в Польщі. Потепління в Україні

Випуск новин за 3 грудня станом на 12:00 – у Польщі зіткнулись легковик і фургон через несприятливі погодні умови. В аварії постраждали 9 людей, серед яких 8 українців, усі вони отримали травми різного ступеня. Новий тиждень в Україні стартує із значного потепління. На зміну снігу йдуть дощі та ожеледиця, – прогнозують синоптики. Найтепліше буде на півдні та заході.

Також у випуску: Відсьогодні в Україні стартують військові збори – резервістів та військовозобов'язаних збиратимуть на полігонах. Затримані в Грузії українці чекають на рішення слідчого, їм призначили адвокатів. Кримчани зібрали речі і продукти українським морякам.