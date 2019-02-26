Выпуск новостей за 12:00: ДТП в Николаеве. Скандал с Евровидением

В выпуске новостей за 26 февраля по состоянию на 12:00 – в Николаеве произошла смертельная авария. Двое людей погибло, а молодую девушку с травмами доставили в больницу. Организаторы "Евровидения" спокойно отреагировали на то, что победительница Национального отбора певица MARUV не будет представлять Украину на песенном конкурсе.

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