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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 12:00: ДТП у Миколаєві. Скандал з Євробаченням

      Випуск новин 46 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 лютого станом на 12:00 – у Миколаєві сталася смертельна аварія. Двоє людей загинуло, а молоду дівчину з травмами доправили у лікарню. Організатори "Євробачення" спокійно відреагувала на те, що переможниця Національного відбору співачка MARUV не буде представляти Україну на пісенному конкурсі.

      Також у випуску:

      На Сході України загинув один український військовий, майже 100 снарядів та мін калібру 125 міліметрів за день випустили проросійські бойовики по позиціях ЗСУ.

      Троє молодих чоловіків підірвались на вибуховому пристрої у лісосмузі Донецької області.

      Журналісти програми "Наші гроші" викрили приголомшливу корупційну схему розкрадань в оборонці на чолі з членом РНБО та другом Петра Порошенка.

      blog_ava
      В мережі з'явилася петиція за участь MARUV у Євробаченні-2019
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      Теги: Аварії та ДТП Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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