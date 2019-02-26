Випуск новин за 12:00: ДТП у Миколаєві. Скандал з Євробаченням

У випуску новин за 26 лютого станом на 12:00 – у Миколаєві сталася смертельна аварія. Двоє людей загинуло, а молоду дівчину з травмами доправили у лікарню. Організатори "Євробачення" спокійно відреагувала на те, що переможниця Національного відбору співачка MARUV не буде представляти Україну на пісенному конкурсі.

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