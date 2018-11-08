Выпуск новостей за 12:00: Гибель птиц в Тернополе. Снятие неприкосновенности с Березкина
В выпуске новостей за 8 ноября по состоянию на 12:00 – в Тернополе массово гибнут дикие птицы, на берегу озера в центре города уже насчитали около 200 мертвых чаек. Генпрокурор Юрий Луценко просит снять со Станислава Березкина неприкосновенность, его подозревают в краже 20 миллионов из государственного банка.
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Источник: 24 канал
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