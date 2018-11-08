Выпуск новостей за 12:00: Гибель птиц в Тернополе. Снятие неприкосновенности с Березкина

В выпуске новостей за 8 ноября по состоянию на 12:00 – в Тернополе массово гибнут дикие птицы, на берегу озера в центре города уже насчитали около 200 мертвых чаек. Генпрокурор Юрий Луценко просит снять со Станислава Березкина неприкосновенность, его подозревают в краже 20 миллионов из государственного банка.

Также в выпуске: В Крыму омоновцы ворвались в дом крымского татарина Аблялима Аблямитова. На Донбассе трое украинских военных ранены, российские наемники за прошедшие сутки почти 2 десятка раз открывали огонь по нашим позициям. По центру Киева сегодня снова будет затруднено движение, там продолжают митинговать владельцы авто на еврономерах.