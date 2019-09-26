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      Выпуск новостей за 12:00: Эвакуация в Донецке. Текст жалобы на Трампа

      Выпуск новостей 30 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 сентября по состоянию на 12:00 – в оккупированном Донецке продолжают взрываться склады с боеприпасами террористов. Оккупанты даже начали эвакуацию населения из районов, расположенных вблизи арсенала. Сегодня в прессе должны обнародовать текст жалобы американского разведчика об июльском разговоре Трампа с Зеленским.

      Также в выпуске:

      Недалеко от метро "Черниговская" в Киеве грузовик снес остановку и столб электропередач: части бетона разлетелись по дороге и повредили другие авто.

      На столичных Выдубичах произошел второй масштабный пожар за неделю: сгорели авто и мастерская.

      Во Львове на супермаркет упал строительный кран: пострадала 45-летняя женщина – его водитель.

      В Украину возвращается тепло, но с дождями. Но уже в выходные они утихнут и будет тепло и комфортно во всех регионах.

      blog_ava
      Кравчук прокомментировал разговор Трампа и Зеленского
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      1598
      Теги: Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости Донецка Выпуск новостей Телефонный разговор Зеленского и Трампа Новости США
      Источник: 24 канал
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