Выпуск новостей за 12:00: Эвакуация в Донецке. Текст жалобы на Трампа

В выпуске новостей за 26 сентября по состоянию на 12:00 – в оккупированном Донецке продолжают взрываться склады с боеприпасами террористов. Оккупанты даже начали эвакуацию населения из районов, расположенных вблизи арсенала. Сегодня в прессе должны обнародовать текст жалобы американского разведчика об июльском разговоре Трампа с Зеленским.

Также в выпуске:

Недалеко от метро "Черниговская" в Киеве грузовик снес остановку и столб электропередач: части бетона разлетелись по дороге и повредили другие авто.

На столичных Выдубичах произошел второй масштабный пожар за неделю: сгорели авто и мастерская.

Во Львове на супермаркет упал строительный кран: пострадала 45-летняя женщина – его водитель.

В Украину возвращается тепло, но с дождями. Но уже в выходные они утихнут и будет тепло и комфортно во всех регионах.