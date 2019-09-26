Випуск новин за 12:00: Евакуація в Донецьку. Текст скарги на Трампа

У випуску новин за 26 вересня станом на 12:00 – в окупованому Донецьку продовжують вибухати склади з боєприпасами терористів. Окупанти навіть розпочали евакуацію населення з районів, розташованих поблизу арсеналу. Сьогодні у пресі мають оприлюднити текст скарги американського розвідника про липневу розмову Трампа із Зеленським.

Також у випуску: Неподалік метро "Чернігівська" в Києві вантажівка знесла зупинку та стовп електропередач: частини бетону розлетілися дорогою та понівечили інші авто. На столичних Видубичах сталася друга масштабна пожежа за тиждень: згоріли авто та майстерня. У Львові на супермаркет упав будівельний кран: постраждала 45-річна жінка – його водійка. В Україну повертається тепло, але з дощами. Та вже на вихідні вони вщухнуть й буде тепло та комфортно в усіх регіонах.

Джерело: 24 канал