Випуск новин за 12:00: Евакуація в Донецьку. Текст скарги на Трампа
У випуску новин за 26 вересня станом на 12:00 – в окупованому Донецьку продовжують вибухати склади з боєприпасами терористів. Окупанти навіть розпочали евакуацію населення з районів, розташованих поблизу арсеналу. Сьогодні у пресі мають оприлюднити текст скарги американського розвідника про липневу розмову Трампа із Зеленським.
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