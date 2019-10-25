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      Выпуск новостей за 12:00: Купюра 1000 гривен. Задержание нападавшего на активистку

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 12:00 – 1000-гривневая купюра с сегодняшнего дня вошла в оборот. На лицевой стороне изображен портрет Владимира Вернадского, а на обратной – ее собственное изображение. Основной цвет банкноты – голубой. Полиция задержала нападавшего на ромскую активистку Анджелику Белову в Запорожье. За покушение на убийство ему грозит до 15 лет тюрьмы.

      Также в выпуске:

      Заболевание дифтерией обнаружили у 9-летнего мальчика в Киеве.

      В Киеве произошел очередной взрыв гранаты, пострадавших нет.

      Десять украинцев попали в ДТП в Турции.

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      Теги: Криминальные новости Деньги Полиция Активисты Новости Запорожья Выпуск новостей
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