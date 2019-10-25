Выпуск новостей за 12:00: Купюра 1000 гривен. Задержание нападавшего на активистку

В выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 12:00 – 1000-гривневая купюра с сегодняшнего дня вошла в оборот. На лицевой стороне изображен портрет Владимира Вернадского, а на обратной – ее собственное изображение. Основной цвет банкноты – голубой. Полиция задержала нападавшего на ромскую активистку Анджелику Белову в Запорожье. За покушение на убийство ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Также в выпуске: Заболевание дифтерией обнаружили у 9-летнего мальчика в Киеве. В Киеве произошел очередной взрыв гранаты, пострадавших нет. Десять украинцев попали в ДТП в Турции.