Выпуск новостей за 12:00: Купюра 1000 гривен. Задержание нападавшего на активистку
В выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 12:00 – 1000-гривневая купюра с сегодняшнего дня вошла в оборот. На лицевой стороне изображен портрет Владимира Вернадского, а на обратной – ее собственное изображение. Основной цвет банкноты – голубой. Полиция задержала нападавшего на ромскую активистку Анджелику Белову в Запорожье. За покушение на убийство ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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