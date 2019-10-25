Випуск новин за 12:00: Купюра 1000 гривень. Затримання нападника на активістку

У випуску новин за 25 жовтня станом на 12:00 – 1000-гривнева купюра відсьогодні увійшла в обіг. На лицьовому боці зображено портрет Володимира Вернадського, а на зворотньому – власне її зображення. Основний колір банкноти – блакитний. Поліція затримала нападника на ромську активістку Анджеліку Бєлову у Запоріжжі. За замах на вбивство йому загрожує до 15 років тюрми.

Також у випуску: Захворювання дифтерією виявили у 9-річного хлопчика в Києві. У Києві стався черговий вибух гранати, постраждалих немає. Десять українців потрапили у ДТП в Туреччині.