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      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      Випуск новин за 12:00: Купюра 1000 гривень. Затримання нападника на активістку

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 жовтня станом на 12:00 – 1000-гривнева купюра відсьогодні увійшла в обіг. На лицьовому боці зображено портрет Володимира Вернадського, а на зворотньому – власне її зображення. Основний колір банкноти – блакитний. Поліція затримала нападника на ромську активістку Анджеліку Бєлову у Запоріжжі. За замах на вбивство йому загрожує до 15 років тюрми.

      Також у випуску:

      Захворювання дифтерією виявили у 9-річного хлопчика в Києві.

      У Києві стався черговий вибух гранати, постраждалих немає.

      Десять українців потрапили у ДТП в Туреччині.

      blog_ava
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      Теги: Гроші Поліція Випуск новин Новини Запоріжжя Активісти Кримінальні новини
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