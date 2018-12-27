Выпуск новостей за 12:00: Ликвидация последствий непогоды. ДТП с участием автобусов
В выпуске новостей за 27 декабря по состоянию на 12:00 – в ГСЧС сообщили, что удалось ликвидировать снежные заносы и пробки на дорогах. В частности восстановили движение на трассе Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь. Из-за гололеда на дорогах Киевщины произошло сразу два ДТП с автобусами. Пострадало 15 пассажиров, чудом никто не погиб.
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Источник: 24 канал
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