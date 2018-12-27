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      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
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      Выпуск новостей за 12:00: Ликвидация последствий непогоды. ДТП с участием автобусов

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 декабря по состоянию на 12:00 – в ГСЧС сообщили, что удалось ликвидировать снежные заносы и пробки на дорогах. В частности восстановили движение на трассе Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь. Из-за гололеда на дорогах Киевщины произошло сразу два ДТП с автобусами. Пострадало 15 пассажиров, чудом никто не погиб.

      Также в выпуске:

      За минувшие сутки пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции украинских защитников.

      В Индонезии из-за извержения вулкана продолжили чрезвычайное положение до 4 января.

      Сеть станций Tesla для быстрой зарядки электрооборудования появится в Украине уже в 2019 году.

      Теги: Непогода в Украине Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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