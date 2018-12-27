13:11
27 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шальна імператриця Поклонська. "Могутня" армія РФ
      Вєсті Кремля
      21:29, 26 грудня
      Вєсті.UA: Політика Зеленського. "Подарунок" під ялинку від Росії
      Вєсті.UA
      19:21, 26 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Випуск новин за 12:00: Ліквідація наслідків негоди. ДТП за участю автобусів

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 грудня станом на 12:00 – у ДСНС повідомили, що вдалося ліквідувати снігові замети і затори на дорогах. Зокрема відновили рух на трасі Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь. Через ожеледицю на дорогах Київщини сталося одразу дві ДТП з автобусами. Постраждали 15 пасажирів, дивом ніхто не загинув.

      Також у випуску:

      За минулу добу проросійські бойовики сім разів обстріляли позиції українських захисників.

      В Індонезії через виверження вулкану продовжили надзвичайний стан до 4 січня.

      Мережа станцій Tesla для швидкої зарядки електромашин з'явиться в Україні вже у 2019 році.

      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Зрада чоловіка Лорак і Марченко на "Танцях": якими скандалами запам'ятався український шоу-біз
      сьогодні , 13:00 Зрада чоловіка Лорак і Марченко на "Танцях": якими скандалами запам'ятався український шоу-біз
      Анастасія Манюхіна 626
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Тёмное прошлое Украины: будет ли в стране третий Майдан
      сьогодні , 12:30 Тёмное прошлое Украины: будет ли в стране третий Майдан
      Павло Казарін 311
      Військові підсумки року: чого добилася Україна за четвертий рік війни?
      сьогодні , 12:00 Військові підсумки року: чого добилася Україна за четвертий рік війни?
      Олексій Чибісов 394
      Зеленський пішов: які зміни можуть принести люди не з політики?
      сьогодні , 10:01 Зеленський пішов: які зміни можуть принести люди не з політики?
      Інна Жолобович 4655
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук