Випуск новин за 12:00: Ліквідація наслідків негоди. ДТП за участю автобусів

У випуску новин за 27 грудня станом на 12:00 – у ДСНС повідомили, що вдалося ліквідувати снігові замети і затори на дорогах. Зокрема відновили рух на трасі Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь. Через ожеледицю на дорогах Київщини сталося одразу дві ДТП з автобусами. Постраждали 15 пасажирів, дивом ніхто не загинув.

Також у випуску: За минулу добу проросійські бойовики сім разів обстріляли позиції українських захисників. В Індонезії через виверження вулкану продовжили надзвичайний стан до 4 січня. Мережа станцій Tesla для швидкої зарядки електромашин з'явиться в Україні вже у 2019 році.