Выпуск новостей за 12:00: Отставки руководителей городских ОГА. Подсчет голосов избирателей
В выпуске новостей за 23 апреля по состоянию на 12:00 – в отставку подал глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль. Накануне это уже сделали глава Львовской ОГА Олег Синютка и глава Николаевской ОГА Алексей Савченко. Центральная избирательная комиссия уже посчитала 99,90% электронных протоколов голосования украинцев во втором туре избирателей.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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