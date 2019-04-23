13:34
23 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин сделает рыбалку платной. Зачем Маск заговорил на русском
      Вєсті Кремля
      23:28, 22 апреля
      Вести.UA: Кого поддерживает Ляшко. Приветик из Ростова
      Вєсті.UA
      20:58, 22 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ

      Выпуск новостей за 12:00: Отставки руководителей городских ОГА. Подсчет голосов избирателей

      Выпуск новостей 45 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 апреля по состоянию на 12:00 – в отставку подал глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль. Накануне это уже сделали глава Львовской ОГА Олег Синютка и глава Николаевской ОГА Алексей Савченко. Центральная избирательная комиссия уже посчитала 99,90% электронных протоколов голосования украинцев во втором туре избирателей.

      Также в выпуске:

      Ситуация на фронте: один украинский военный погиб и трое получили ранения.

      Крымские татары будут в конструктивной оппозиции к будущему президенту Зеленскому.

      Количество жертв серии терактов на Шри-Ланке увеличилось до 310.

      blog_ava
      Главный вызов у Зеленского один, - эксперт
      сегодня
      2463
      Теги: Выборы Президента 2019 ЦИК Новости Закарпатья Новости Николаева Новости Львова Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Судді, які ухвалили рішення по "Приватбанку", працюють на оточення Порошенка
      сегодня , 13:00 Судді, які ухвалили рішення по "Приватбанку", працюють на оточення Порошенка
      Сергій Лещенко 169
      Зеленский может повторить путь Порошенко
      сегодня , 12:00 Зеленский может повторить путь Порошенко
      Юрій Бутусов 1798
      Как получить туристическую визу в Великобританию самостоятельно: инструкция и советы
      сегодня , 10:00 Как получить туристическую визу в Великобританию самостоятельно: инструкция и советы
      Анастасія Манюхіна 98
      Люди приходят и уходят, а Украина остается
      сегодня , 08:40 Люди приходят и уходят, а Украина остается
      Ян Валетов 1070
      Тест-драйв Lexus UX 250h: эмоциональный драйв
      22 апреля , 12:00 Тест-драйв Lexus UX 250h: эмоциональный драйв
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук