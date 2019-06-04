Выпуск новостей за 12:00: Петиция об увольнении Авакова. ДТП в Харькове
В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 12:00 – на официальной странице президента Украины появилась электронная петиция с требованием отстранить с последующим увольнением министра внутренних дел Арсена Авакова. В Харькове не разминулись автомобиль Renault Master и маршрутка "Рута". В результате аварии травмировались десять человек.
Также в выпуске:
Полицейским Владимиру Петровцу и Ивану Приходько, которых подозревают в действиях, приведших к смерти ребенка, 4 июня суд избрал меру пресечения.
Конституционный суд готовится рассматривать жалобу нардепов на решение президента о роспуске Рады.
Президент Владимир Зеленский отправился в первый зарубежный визит в Брюссель.
Источник: 24 канал
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