Выпуск новостей за 12:00: Петиция об увольнении Авакова. ДТП в Харькове

В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 12:00 – на официальной странице президента Украины появилась электронная петиция с требованием отстранить с последующим увольнением министра внутренних дел Арсена Авакова. В Харькове не разминулись автомобиль Renault Master и маршрутка "Рута". В результате аварии травмировались десять человек.

Также в выпуске: Полицейским Владимиру Петровцу и Ивану Приходько, которых подозревают в действиях, приведших к смерти ребенка, 4 июня суд избрал меру пресечения. Конституционный суд готовится рассматривать жалобу нардепов на решение президента о роспуске Рады. Президент Владимир Зеленский отправился в первый зарубежный визит в Брюссель.

Источник: 24 канал