Випуск новин за 12:00: Петиція про звільнення Авакова. ДТП у Харкові
У випуску новин за 4 червня станом на 12:00 – на офіційній сторінці президента України з'явилась електронна петиція з вимогою відсторонити з подальшим звільненням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. У Харкові не розминулись автомобіль Renault Master та маршрутка "Рута". Внаслідок аварії травмувались десятеро людей.
Також у випуску:
Поліцейським Володимиру Петровцю та Івану Приходьку, яких підозрюють у діях, що призвели до смерті дитини, 4 червня суд обрав запобіжний захід.
Конституційний суд готується розглядати скаргу нардепів на рішення президента щодо розпуску Ради.
Президент Володимир Зеленський відправився у перший закордонний візит до Брюсселя.
Джерело: 24 канал
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