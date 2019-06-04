Випуск новин за 12:00: Петиція про звільнення Авакова. ДТП у Харкові

У випуску новин за 4 червня станом на 12:00 – на офіційній сторінці президента України з'явилась електронна петиція з вимогою відсторонити з подальшим звільненням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. У Харкові не розминулись автомобіль Renault Master та маршрутка "Рута". Внаслідок аварії травмувались десятеро людей.

Також у випуску: Поліцейським Володимиру Петровцю та Івану Приходьку, яких підозрюють у діях, що призвели до смерті дитини, 4 червня суд обрав запобіжний захід. Конституційний суд готується розглядати скаргу нардепів на рішення президента щодо розпуску Ради. Президент Володимир Зеленський відправився у перший закордонний візит до Брюсселя.

Джерело: 24 канал