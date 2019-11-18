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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Выпуск новостей за 12:00: Подозрение Порошенко. Возвращение украинских кораблей

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      В выпуске новостей за 18 ноября по состоянию на 12:00 – Государственное бюро расследований подготовило подозрение – хочет снять депутатскую неприкосновенность и привлечь к уголовной ответственности пятого президента Петра Порошенко. Россия наконец возвращает украинские бронированные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны-Капу" после целого года плена.

      Также в выпуске:

      Ляшко вызвали в прокуратуру из-за драки с Герусом и вручили подозрение.

      Четверо учеников МАН привезли с конкурса инноваций, который проходил в Сингапуре, четыре золотые медали.

      В одном из львовских супермаркетов АТБ сняли огромную крысу.

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      Теги: Петр Порошенко Украина – Россия Конфликт в Азовском море Возвращение захваченных кораблей Государственное бюро расследований Выпуск новостей
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