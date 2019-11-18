Выпуск новостей за 12:00: Подозрение Порошенко. Возвращение украинских кораблей

В выпуске новостей за 18 ноября по состоянию на 12:00 – Государственное бюро расследований подготовило подозрение – хочет снять депутатскую неприкосновенность и привлечь к уголовной ответственности пятого президента Петра Порошенко. Россия наконец возвращает украинские бронированные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны-Капу" после целого года плена.

Также в выпуске: Ляшко вызвали в прокуратуру из-за драки с Герусом и вручили подозрение. Четверо учеников МАН привезли с конкурса инноваций, который проходил в Сингапуре, четыре золотые медали. В одном из львовских супермаркетов АТБ сняли огромную крысу.