Випуск новин за 12:00: Підозра Порошенку. Повернення українських кораблів
У випуску новин за 18 листопада станом на 12:00 – Державне бюро розслідувань підготувало підозру – хоче зняти депутатську недоторканність та притягнути до кримінальної відповідальності п'ятого президента Петра Порошенка. Росія нарешті повертає українські броньовані катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни-Капу" після цілого року полону.
Також у випуску:
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