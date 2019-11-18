Випуск новин за 12:00: Підозра Порошенку. Повернення українських кораблів

У випуску новин за 18 листопада станом на 12:00 – Державне бюро розслідувань підготувало підозру – хоче зняти депутатську недоторканність та притягнути до кримінальної відповідальності п'ятого президента Петра Порошенка. Росія нарешті повертає українські броньовані катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни-Капу" після цілого року полону.

Також у випуску: Ляшка викликали до прокуратури через бійку з Герусом та вручили підозру. Четверо учнів МАН привезли з конкурсу інновацій, що проходив у Сингапурі, чотири золоті медалі. В одному з львівських супермаркетів АТБ зафільмували величезного щура.