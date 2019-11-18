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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
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      Випуск новин за 12:00: Підозра Порошенку. Повернення українських кораблів

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 листопада станом на 12:00 – Державне бюро розслідувань підготувало підозру – хоче зняти депутатську недоторканність та притягнути до кримінальної відповідальності п'ятого президента Петра Порошенка. Росія нарешті повертає українські броньовані катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни-Капу" після цілого року полону.

      Також у випуску:

      Ляшка викликали до прокуратури через бійку з Герусом та вручили підозру.

      Четверо учнів МАН привезли з конкурсу інновацій, що проходив у Сингапурі, чотири золоті медалі.

      В одному з львівських супермаркетів АТБ зафільмували величезного щура.

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      Теги: Петро Порошенко Випуск новин Державне бюро розслідувань Повернення захоплених кораблів Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія
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