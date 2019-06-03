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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОЕ ПРАВОПИСАНИЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Выпуск новостей за 12:00: Причины трагедии на рок-фестивале. Обстрелы на Донбассе

      Выпуск новостей 36 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 июня по состоянию на 12:00 – в ГСЧС сообщили, что причиной трагедии во время рок-фестиваля "Казак-фест" на Днепропетровщине могли стать ненадлежащие крепления конструкции. Пророссийские боевики обстреляли Веселое под Донецком и ранили местного жителя. Снаряд оккупантов попал в гараж в жилом секторе, хозяину посекло тело осколками.

      Также в выпуске:

      В сети появилось уже второе видео по поводу плана аннексии Буковины Румынией. Этот ролик стал ответом военному прокурору Анатолию Матиосу.

      Прокуратура будет ходатайствовать о домашнем аресте полицейским, которые ранили из ружья ребенка в Переяслав-Хмельницком.

      В Гааге состоятся слушания Международного суда ООН по финансированию терроризма Россией.

      Чем планируют заниматься депутаты на этой пленарной неделе.

      blog_ava
      Главные новости 2 июня: в Харькове снесли Жукова, трагедия на Kozak Fest
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Выпуск новостей Новости Днепра
      Источник: 24 канал
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