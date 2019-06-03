Выпуск новостей за 12:00: Причины трагедии на рок-фестивале. Обстрелы на Донбассе

В выпуске новостей за 3 июня по состоянию на 12:00 – в ГСЧС сообщили, что причиной трагедии во время рок-фестиваля "Казак-фест" на Днепропетровщине могли стать ненадлежащие крепления конструкции. Пророссийские боевики обстреляли Веселое под Донецком и ранили местного жителя. Снаряд оккупантов попал в гараж в жилом секторе, хозяину посекло тело осколками.

Также в выпуске: В сети появилось уже второе видео по поводу плана аннексии Буковины Румынией. Этот ролик стал ответом военному прокурору Анатолию Матиосу. Прокуратура будет ходатайствовать о домашнем аресте полицейским, которые ранили из ружья ребенка в Переяслав-Хмельницком. В Гааге состоятся слушания Международного суда ООН по финансированию терроризма Россией. Чем планируют заниматься депутаты на этой пленарной неделе.

Источник: 24 канал