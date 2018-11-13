Выпуск новостей за 12:00 Смерть учительницы от менингита. Уголовное дело за отопление

В выпуске новостей за 13 ноября по состоянию на 12:00 – в Ровно от менингита умерла 23-летняя учительница, которой стало плохо посреди рабочего дня. Из школы женщину доставили в больницу, но спасти жизнь не удалось. Медики ищут источник инфекции. Уголовное дело открыли в полиции Кривого Рога за не включенное отопление: отсутствие поставки газа в котельных могут расценить как служебную халатность.

Также в выпуске: НАБУ расследует дела против Яценюка и Петренко. В Одесской области "бизнесмены" держали в неволе почти сто человек. Четверо граждан Украины погибли в ДТП в Чехии утром в воскресенье 11 ноября.