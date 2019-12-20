Выпуск новостей за 12:00: Смертельная авария на Львовщине. Монеты номиналом 5 гривен
В выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 12:00 – вечером на трассе Львов-Рава-Русская возле села Пили не разминулись легковушка и грузовик. Ударом смяло легковой автомобиль, его водитель и пассажир погибли на месте. В денежном обращении появились монеты номиналом 5 гривен. Об этом сообщает сайт НБУ. На монетах, как и на банкнотах, также изображен Богдан Хмельницкий.
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