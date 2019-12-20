Випуск новин за 12:00: Смертельна аварія на Львівщині. Монети номіналом 5 гривень
У випуску новин за 20 грудня станом на 12:00 – ввечері на трасі Львів-Рава-Руська неподалік села Пили не розминувся легковик та вантажівка. Ударом зім'яло легковий автомобіль, його водій та пасажир загинули на місці. У грошовому обігу з'явились монети номіналом 5 гривень. Про це повідомляє сайт НБУ. На монетах, як і на банкнотах, також зображений Богдан Хмельницький.
Також у випуску:
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