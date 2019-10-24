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      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ
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      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      Выпуск новостей за 12:00: США снимут санкции с Турции. Авария на Ровненщине

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 октября по состоянию на 12:00 – американский президент Дональд Трамп остановил действие экономических ограничений в отношении Турции после того, как Эрдоган прекратил военную операцию в Сирии. На Ровненщине пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Один человек погиб, еще трое госпитализированы.

      Также в выпуске:

      На Прикарпатье зафиксировали два случая ботулизма: оба мужчины, у которых обнаружили болезнь, сейчас находятся в реанимации.

      Из-за густого тумана, который над столицей нависает уже третий день, снова задерживают и отменяют рейсы в аэропортах.

      На Закарпатье нашли новый способ, как заработать на туристах: за кругленькую сумму людей водят в лес, чтобы те послушали, как ревет олень.

      Дату выхода Великобритании из ЕС могут перенести еще на три месяца – об этом накануне говорили страны-члены Евросоюза.

      blog_ava
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      Теги: Выпуск новостей Аварии и ДТП Война в Сирии Новости Турции Новости США Ровно
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