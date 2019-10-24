Випуск новин за 12:00: США знімуть санкції з Туреччини. Аварія на Рівненщині

У випуску новин за 24 жовтня станом на 12:00 – американський президент Дональд Трамп зупинив дію економічних обмежень щодо Туреччини після того, як Ердоган припинив військову операцію в Сирії. На Рівненщині пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою. Одна людина загинула, ще троє госпіталізовані.

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На Прикарпатті зафіксували два випадки ботулізму: обоє чоловіків, у яких виявили хворобу, зараз перебувають в реанімації.

Через густий туман, який над столицею нависає уже третій день, знову затримують і скасовують рейси в аеропортах.

В Закарпатті знайшли новий спосіб, як заробити на туристах: за кругленьку суму людей водять у ліс, аби ті послухали, як реве олень.

Дату виходу Великої Британії з ЄС таки можуть перенести ще на три місяці – про це напередодні говорили країни-члени Євросоюзу.