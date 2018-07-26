Выпуск новостей за 12:00: Статистика ДТП. Задержание украинского проводника
В выпуске новостей за 26 июля за 12:00 – МВД обнародовало ужасную статистику, с начала года в Украине произошло почти 70 тысяч аварий и это на 6 процентов больше чем в прошлом году. В Москве на железнодорожном вокзале задержали проводника из Ровно Сергея Бугайчука, его обвиняют в продаже оружия.
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Источник: 24 канал
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