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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 12:00: Статистика ДТП. Затримання українського провідника

Випуск новин 15 Читать новость на русском

У випуску новин за 26 липня за 12:00 – МВС оприлюднило жахливу статистику, від початку року в Україні сталося майже 70 тисяч аварій і це на 6 відсотків більше ніж минулого року. У Москві на залізничному вокзалі затримали провідника з Рівного Сергія Бугайчука, йому закидають продаж зброї.

Також у випуску:

Смертельна ДТП з Hummer у Києві: водій відмовився надати всі біологічні зразки.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вирішить чи звільняти Назара Холодницького.

Євросоюзу та США таки домовились про припинення торгової напруги і поступове зняття мит.

Теги: Випуск новин Україна – Росія Аварії та ДТП заручники
Джерело: 24 канал
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