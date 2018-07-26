Випуск новин за 12:00: Статистика ДТП. Затримання українського провідника

У випуску новин за 26 липня за 12:00 – МВС оприлюднило жахливу статистику, від початку року в Україні сталося майже 70 тисяч аварій і це на 6 відсотків більше ніж минулого року. У Москві на залізничному вокзалі затримали провідника з Рівного Сергія Бугайчука, йому закидають продаж зброї.

Також у випуску: Смертельна ДТП з Hummer у Києві: водій відмовився надати всі біологічні зразки. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вирішить чи звільняти Назара Холодницького. Євросоюзу та США таки домовились про припинення торгової напруги і поступове зняття мит.