Випуск новин за 12:00: Статистика ДТП. Затримання українського провідника
У випуску новин за 26 липня за 12:00 – МВС оприлюднило жахливу статистику, від початку року в Україні сталося майже 70 тисяч аварій і це на 6 відсотків більше ніж минулого року. У Москві на залізничному вокзалі затримали провідника з Рівного Сергія Бугайчука, йому закидають продаж зброї.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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