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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Выпуск новостей за 12:00: Свежие рейтинги кандидатов в президенты. Предатель в Мариуполе

      Выпуск новостей 77 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 12:00 – по состоянию на сейчас первенство в рейтинге удерживает Зеленский, его готовы поддержать 32% опрошенных. 17% намерены голосовать за Порошенко. Третья в рейтинге – Тимошенко, за нее отдают голос 12,5%. Заместитель начальника Донецкого областного военкомата в Мариуполе Юрий Аушев сбежал к боевикам. С собой прихватил еще и секретные документы.

      Также в выпуске:

      Боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ, двое наших защитников ранены.

      Два самолета с военными прислала Россия в Венесуэлу.

      Трое украинцев погибли в ДТП на западе Польши.

      blog_ava
      Главные новости 24 марта: ужасное ДТП с мажорами в Одессе, смерть актера на Хортице
      сегодня
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      Теги: Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Новости Мариуполя Юлия Тимошенко - новости Владимир Зеленский Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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