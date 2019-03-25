Выпуск новостей за 12:00: Свежие рейтинги кандидатов в президенты. Предатель в Мариуполе

В выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 12:00 – по состоянию на сейчас первенство в рейтинге удерживает Зеленский, его готовы поддержать 32% опрошенных. 17% намерены голосовать за Порошенко. Третья в рейтинге – Тимошенко, за нее отдают голос 12,5%. Заместитель начальника Донецкого областного военкомата в Мариуполе Юрий Аушев сбежал к боевикам. С собой прихватил еще и секретные документы.

Также в выпуске: Боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ, двое наших защитников ранены. Два самолета с военными прислала Россия в Венесуэлу. Трое украинцев погибли в ДТП на западе Польши.

Источник: 24 канал