Випуск новин за 12:00: Свіжі рейтинги кандидатів у президенти. Зрадник у Маріуполі

У випуску новин за 25 березня станом на 12:00 – станом на зараз першість у рейтингу утримує Зеленський, його готові підтримати 32% опитаних. 17% мають намір голосувати за Порошенка. Третя в рейтингу – Тимошенко, за неї віддають голос 12,5%. Заступник начальника Донецького обласного військкомату в Маріуполі Юрій Аушев утік до бойовиків. Із собою прихопив ще й секретні документи.

Також у випуску: Бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, двоє наших захисників поранені. Два літаки з військовиками надіслала Росія до Венесуели. Троє українців загинули в ДТП на заході Польщі.

Джерело: 24 канал