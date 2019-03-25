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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      Випуск новин за 12:00: Свіжі рейтинги кандидатів у президенти. Зрадник у Маріуполі

      Випуск новин 141 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 березня станом на 12:00 – станом на зараз першість у рейтингу утримує Зеленський, його готові підтримати 32% опитаних. 17% мають намір голосувати за Порошенка. Третя в рейтингу – Тимошенко, за неї віддають голос 12,5%. Заступник начальника Донецького обласного військкомату в Маріуполі Юрій Аушев утік до бойовиків. Із собою прихопив ще й секретні документи.

      Також у випуску:

      Бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, двоє наших захисників поранені.

      Два літаки з військовиками надіслала Росія до Венесуели.

      Троє українців загинули в ДТП на заході Польщі.

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      Теги: Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Випуск новин Володимир Зеленський Юлія Тимошенко - новини Новини Маріуполя
      Джерело: 24 канал
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