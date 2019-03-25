Випуск новин за 12:00: Свіжі рейтинги кандидатів у президенти. Зрадник у Маріуполі
У випуску новин за 25 березня станом на 12:00 – станом на зараз першість у рейтингу утримує Зеленський, його готові підтримати 32% опитаних. 17% мають намір голосувати за Порошенка. Третя в рейтингу – Тимошенко, за неї віддають голос 12,5%. Заступник начальника Донецького обласного військкомату в Маріуполі Юрій Аушев утік до бойовиків. Із собою прихопив ще й секретні документи.
Також у випуску:
Бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, двоє наших захисників поранені.
Два літаки з військовиками надіслала Росія до Венесуели.
Троє українців загинули в ДТП на заході Польщі.
Джерело: 24 канал
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