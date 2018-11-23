14:11
23 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Патриарх Янукович. ГРУстный праздник
      Вєсті Кремля
      20:45, 22 ноября
      Вести.UA . Радикальные кнопкодавы. Дедекоммунизация Донбасса
      Вєсті.UA
      20:43, 22 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      Выпуск новостей за 12:00: Тайные встречи Порошенко и Медведчука. Бюджет-2019

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 ноября по состоянию на 12:00 – Медведчук тайно встречался с Петром Порошенко. Это выяснили журналисты-расследователи программы "Схемы", сняв на видео автомобили сопровождения Медведчука под АП. После многочасового перерыва и постоянных консультаций до 4 утра депутаты все-таки приняли смету страны на следующий год. Спешили депутаты с принятием бюджета из-за требований МВФ.

      Также в выпуске:

      Четверо депутатов хотят отменить голосование за Бюджет.

      Пророссийские боевики за сутки 4 раза били по позициям ВСУ, потерь с украинской стороны нет.

      Порошенко подписал закон о растаможке подержанных автомобилей.

       

      Теги: Бюджет-2019 Петр Порошенко Виктор Медведчук Верховная Рада Законодательство Выпуск новостей
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Черная пятница 2018: дата в Украине
      сегодня , 13:16 Черная пятница 2018: дата в Украине
      21934
      Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      сегодня , 12:01 Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      Блог Медіа 1027
      Страна, у которой "получилось": как Израиль добился своей независимости
      сегодня , 11:00 Страна, у которой "получилось": как Израиль добился своей независимости
      Павло Казарін 125
      Судостроение России – на дне
      сегодня , 10:01 Судостроение России – на дне
      Злой Одессит 981
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 09:45 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук 30568
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук