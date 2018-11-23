Выпуск новостей за 12:00: Тайные встречи Порошенко и Медведчука. Бюджет-2019
В выпуске новостей за 23 ноября по состоянию на 12:00 – Медведчук тайно встречался с Петром Порошенко. Это выяснили журналисты-расследователи программы "Схемы", сняв на видео автомобили сопровождения Медведчука под АП. После многочасового перерыва и постоянных консультаций до 4 утра депутаты все-таки приняли смету страны на следующий год. Спешили депутаты с принятием бюджета из-за требований МВФ.
Также в выпуске:
Четверо депутатов хотят отменить голосование за Бюджет.
Пророссийские боевики за сутки 4 раза били по позициям ВСУ, потерь с украинской стороны нет.
Порошенко подписал закон о растаможке подержанных автомобилей.
Источник: 24 Канал
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