Выпуск новостей за 12:00: Тайные встречи Порошенко и Медведчука. Бюджет-2019

В выпуске новостей за 23 ноября по состоянию на 12:00 – Медведчук тайно встречался с Петром Порошенко. Это выяснили журналисты-расследователи программы "Схемы", сняв на видео автомобили сопровождения Медведчука под АП. После многочасового перерыва и постоянных консультаций до 4 утра депутаты все-таки приняли смету страны на следующий год. Спешили депутаты с принятием бюджета из-за требований МВФ.

Также в выпуске: Четверо депутатов хотят отменить голосование за Бюджет. Пророссийские боевики за сутки 4 раза били по позициям ВСУ, потерь с украинской стороны нет. Порошенко подписал закон о растаможке подержанных автомобилей.