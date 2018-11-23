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      Випуск новин за 12:00: Таємні зустрічі Порошенка та Медведчука. Бюджет-2019.

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 листопада станом на 12:00 – Медведчук таємно зустрічався з Петром Порошенком. Це з'ясували журналісти-розслідувачі програми "Схеми", які зняли на відео автомобілі супроводу Медведчука під АП. Після багатогодинної перерви та постійних консультацій до 4 ранку депутати таки ухвалили кошторис країни на наступний рік. Поспішали депутати із ухваленням бюджету через вимоги МВФ.

      Також у випуску:

      Четверо депутати хочуть скасувати голосування за бюджет-2019.

      Проросійські бойовики за добу 4 рази гатили по позиціях ЗСУ, втрат з української сторони немає.

      Порошенко підписав закон про розмитнення вживаних автівок.

       

      Теги: Верховна Рада Бюджет-2019 Віктор Медведчук Петро Порошенко Законодавство Випуск новин
      Джерело: 24 Канал
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