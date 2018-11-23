Випуск новин за 12:00: Таємні зустрічі Порошенка та Медведчука. Бюджет-2019.

У випуску новин за 23 листопада станом на 12:00 – Медведчук таємно зустрічався з Петром Порошенком. Це з'ясували журналісти-розслідувачі програми "Схеми", які зняли на відео автомобілі супроводу Медведчука під АП. Після багатогодинної перерви та постійних консультацій до 4 ранку депутати таки ухвалили кошторис країни на наступний рік. Поспішали депутати із ухваленням бюджету через вимоги МВФ.

Також у випуску: Четверо депутати хочуть скасувати голосування за бюджет-2019. Проросійські бойовики за добу 4 рази гатили по позиціях ЗСУ, втрат з української сторони немає. Порошенко підписав закон про розмитнення вживаних автівок.