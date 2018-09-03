Выпуск новостей за 12:00: Военные учения на Львовщине. Чрезвычайное положение в Ливии

В выпуске новостей за 3 сентября по состоянию на 12:00 – на Львовщине стартовали масштабные военные учения, участие в которых принимают Соединенные Штаты, Канада, Турция, Польша и Германия. В столице Ливии Триполи объявили чрезвычайное положение. Из местной тюрьмы сбежали более четырехсот заключенных. Они подняли мятеж и силой заставили охранников выпустить их на волю.

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