Выпуск новостей за 12:00 Взрыв гранаты в Одессе. Зеленский на отдыхе

В выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 12:00 – во многоэтажке в Одесской области взорвалась граната Ф-1. От взрыва пострадал владелец квартиры. Он был в состоянии алкогольного опьянения, с травмами был госпитализирован. Новоизбранный президент Владимир Зеленский полетел в Турцию на несколько дней. Мол, отвозит детей на фестиваль. Он рассказал, что это первые выходные за 4 месяца.

Также в выпуске: На шахте в оккупированной Луганщине произошел взрыв: 2 горняков погибли, еще 15 остаются под завалами. Солдат-срочник поделился рецептом домашней пасхи. В Припяти устроили акцию памяти и воссоздали события 33-летней давности.

Источник: 24 канал