Выпуск новостей за 12:00: Заявление ООН относительно Сенцова. ДТП на Закарпатье
В выпуске новостей за 16 августа по состоянию на 12:00 – ООН призывает РФ без всяких условий выпустить Олега на свободу, а пока этого не сделают, обеспечить ему доступ к надлежащей медицинской помощи. На Закарпатье мотоциклист и его пассажир перелетели через автомобиль после того как с ним столкнулись.
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Источник: 24 канал
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