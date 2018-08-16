Выпуск новостей за 12:00: Заявление ООН относительно Сенцова. ДТП на Закарпатье

В выпуске новостей за 16 августа по состоянию на 12:00 – ООН призывает РФ без всяких условий выпустить Олега на свободу, а пока этого не сделают, обеспечить ему доступ к надлежащей медицинской помощи. На Закарпатье мотоциклист и его пассажир перелетели через автомобиль после того как с ним столкнулись.

Также в выпуске: Очередное заседание по делу госизмены Януковича проходит с криками и полицией. Пострадавшая в результате обрушения моста в Италии украинка и ее муж до сих пор находятся в больнице. Одиозный экс-глава ГСЧС Сергей Бочковский пытается вернуться на работу.