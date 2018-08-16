Випуск новин за 12:00: Заява ООН щодо Сенцова. ДТП на Закарпатті

У випуску новин за 16 серпня станом на 12:00 – ООН закликає РФ без жодних умов випустити Олега на волю, а поки це не зроблять забезпечити йому доступ до належної медичної допомоги. На Закарпатті мотоцикліст і його пасажир перелетіли через авто після того як з ним зіштовхнулися.

Також у випуску: Чергове засідання у справі держзради Януковича проходить із криками та поліцією. Постраждала внаслідок обвалу моста в Італії українка та її чоловік і досі перебувають у лікарні. Одіозний екс-голова ДСНС Сергій Бочковський намагається повернутись на роботу.