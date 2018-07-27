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Выпуск новостей за 12:00: Жертвы ДТП в Виннице. Причина пожаров в Греции

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В выпуске новостей за 27 июля по состоянию на 12:00 – две легковушки, микроавтобус и грузовик не разминулись на дороге в Виннице, в результате чего один человек погиб, трое получили травмы. Полиция Греции имеет доказательства и свидетелей, что леса в стране таки подожгли.

Также в выпуске:

До 17 часов в центре Киева будет перекрыто движение транспорта из-за крестного хода на улицах Трехсвятительская, Крещатик, Грушевского, Владимирский спуск и Парковая дорога.

Один военный погиб, еще один – ранен, враг 32 раза открывал огонь по позициям ВСУ.

За полгода в Украине произошло более 70 тысяч аварий, в которых погибло почти 1200 человек.

Теги: Аварии и ДТП Пожар Греция Винница Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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