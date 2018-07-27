Випуск новин за 12:00: Жертви ДТП у Вінниці. Причина пожеж у Греції

У випуску новин за 27 липня станом на 12:00 – два легковики, мікроавтобус та вантажівка не розминулися на дорозі у Вінниці, у результаті чого одна людина загинула, троє отримали травми. Поліція Греції має докази і свідків, що ліси в країні таки підпалили.

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До 17 години у центрі Києва буде перекрито рух транспорту через хресну ходу на вулицях Трьохсвятительська, Хрещатик, Грушевського, Володимирський узвіз та Паркова дорога.

Один військовий загинув, ще один – поранений, ворог 32 рази відкривав вогонь по позиціях ЗСУ.

За півроку в Україні трапилось понад 70 тисяч аварій, у яких загинуло майже 1200 людей.