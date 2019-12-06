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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Выпуск новостей за 12:00: Жертвы взрыва в Польше. Авария вертолета в США

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 декабря по состоянию на 12:00 – количество жертв при взрыве дома на горнолыжном курорте в Польше возросло. В целом погибших восемь, четыре из них – дети. В США разбился военный вертолет. "Черный ястреб" Нацгвардии штата Миннесота совершал испытательный полет. В результате аварии погибли трое солдат

      Также в выпуске:

      Президент Владимир Зеленский поздравил украинских защитников с Днем Вооруженных сил Украины. Глава государства поблагодарил воинов за мужество и несокрушимость в борьбе с врагом.

      По данным социологического исследования Центра Разумкова, больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам Украины: армию поддерживают 70% опрошенных.

      Венгерский телеканал М1 в своем сюжете назвал Крым российским. Посольство Украины уже обратилось с просьбой исправить ошибку.

      Херсонские патрульные оштрафовали карету скорой помощи, которая якобы стояла под подъездом многоэтажки и мешала проехать автомобилю местного жителя.

       

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      Теги: авиация Аварии и ДТП Новости США Взрыв Новости Польши Выпуск новостей
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