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      Випуск новин за 12:00: Жертви від вибуху в Польщі. Аварія гелікоптера у США

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 грудня станом на 12:00 – кількість жертв під час вибуху будинку на гірськолижному курорті у Польщі зросла. Загалом загиблих восьмеро, четверо із них – діти. У США розбився військовий гелікоптер. "Чорний яструб" Нацгвардії штату Міннесота здійснював випробувальний політ. Унаслідок аварії загинули троє солдатів

      Також у випуску: 

      Президент Володимир Зеленський привітав українських захисників з Днем Збройних сил України. Очільник держави подякував воїнам за мужність та незламність в боротьбі з ворогом. 

      За даними соціологічного дослідження Центру Разумкова, найбільше українці довіряють Збройним силам України: армію підтримують 70% опитаних.

      Угорський телеканал М1 у своєму сюжеті назвав Крим російським. Посольство України вже звернулося із проханням виправити помилку.

      Херсонські патрульні оштрафували карету швидкої допомоги, яка нібито стояла під під'їздом багатоповерхівки й заважала проїхати автомобілю місцевого мешканця.

       

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      Теги: авіація Випуск новин Новини Польщі Вибух Новини США Аварії та ДТП
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