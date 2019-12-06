Випуск новин за 12:00: Жертви від вибуху в Польщі. Аварія гелікоптера у США

У випуску новин за 6 грудня станом на 12:00 – кількість жертв під час вибуху будинку на гірськолижному курорті у Польщі зросла. Загалом загиблих восьмеро, четверо із них – діти. У США розбився військовий гелікоптер. "Чорний яструб" Нацгвардії штату Міннесота здійснював випробувальний політ. Унаслідок аварії загинули троє солдатів

Також у випуску: Президент Володимир Зеленський привітав українських захисників з Днем Збройних сил України. Очільник держави подякував воїнам за мужність та незламність в боротьбі з ворогом. За даними соціологічного дослідження Центру Разумкова, найбільше українці довіряють Збройним силам України: армію підтримують 70% опитаних. Угорський телеканал М1 у своєму сюжеті назвав Крим російським. Посольство України вже звернулося із проханням виправити помилку. Херсонські патрульні оштрафували карету швидкої допомоги, яка нібито стояла під під'їздом багатоповерхівки й заважала проїхати автомобілю місцевого мешканця.