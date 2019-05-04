15:31
4 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как россияне зарабатывают за границей. Кадыров взялся за старое
      Вєсті Кремля
      20:57, 3 мая
      Вести.UA: Батл между Зеленским и Путиным. Гройсман раскрыл свои карты
      Вєсті.UA
      20:05, 3 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Выпуск новостей за 13:00: Арсенал оружия в гараже. День Львова

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 мая по состоянию на 13:00 – черниговский военный пенсионер собрал большой арсенал оружия прямо у себя в гараже: почти две сотни ручных гранат Ф-1 и более тридцати тысяч патронов. Во Львове звучит музыка, угощают вкусным и развлекают всех – взрослых и детей. Так город Льва отмечает 763 года со дня основания.

      Также в выпуске:

      В 15:00 в Верховной Раде срочно соберутся председатели фракций, приедет и Зеленский.

      Миссия ОБСЕ зафиксировала у террористов на Луганщине новейшую станцию наземной разведки "Кредо-М1".

      В США произошел взрыв на химическом заводе, четверо человек ранены.

      blog_ava
      Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоды
      сегодня
      1734
      Теги: Новости Львова Оружие Новости Чернигова Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Как изменились цены на квартиры в новостройках Киева за 2 года – инфографика
      сегодня , 13:04 Как изменились цены на квартиры в новостройках Киева за 2 года – инфографика
      123
      "Не обслуговую росіян!" – це не дискримінація
      сегодня , 12:01 "Не обслуговую росіян!" – це не дискримінація
      Борис Немировський 2025
      Що суспільство вимагає від Президента України?
      сегодня , 08:40 Що суспільство вимагає від Президента України?
      Катерина Одарченко 2401
      Війна закінчиться тоді, коли російські матері почнуть любити своїх синів, – військовий
      3 мая , 22:00 Війна закінчиться тоді, коли російські матері почнуть любити своїх синів, – військовий
      Повернись живим 1166
      5G раздора: ссора союзников из-за китайской сети
      3 мая , 21:00 5G раздора: ссора союзников из-за китайской сети
      Іван Яковина 311
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук