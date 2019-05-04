Выпуск новостей за 13:00: Арсенал оружия в гараже. День Львова
В выпуске новостей за 4 мая по состоянию на 13:00 – черниговский военный пенсионер собрал большой арсенал оружия прямо у себя в гараже: почти две сотни ручных гранат Ф-1 и более тридцати тысяч патронов. Во Львове звучит музыка, угощают вкусным и развлекают всех – взрослых и детей. Так город Льва отмечает 763 года со дня основания.
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Источник: 24 канал
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