Выпуск новостей за 13:00: Арсенал оружия в гараже. День Львова

В выпуске новостей за 4 мая по состоянию на 13:00 – черниговский военный пенсионер собрал большой арсенал оружия прямо у себя в гараже: почти две сотни ручных гранат Ф-1 и более тридцати тысяч патронов. Во Львове звучит музыка, угощают вкусным и развлекают всех – взрослых и детей. Так город Льва отмечает 763 года со дня основания.

Также в выпуске: В 15:00 в Верховной Раде срочно соберутся председатели фракций, приедет и Зеленский. Миссия ОБСЕ зафиксировала у террористов на Луганщине новейшую станцию наземной разведки "Кредо-М1". В США произошел взрыв на химическом заводе, четверо человек ранены.

Источник: 24 канал