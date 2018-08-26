Выпуск новостей за 13:00: День траура в Болгарии. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 26 августа по состоянию на 13:00 – в Болгарии автобус попал в ДТП, погибло 16 человек. Власти страны объявили сегодня День траура. На линии фронта насчитали 33 обстрела, что считается относительной тишиной. К счастью, обошлось без жертв.
Также в выпуске:
Умер Джон Маккейн, сенатор-республиканец, который поддерживал Украину и часто критиковал Россию.
Состояние Екатерины Гандзюк ухудшается, в Украине нет лекарств, которые ей сейчас необходимы, и опыта лечения ожогов такого масштаба.
Около полуночи у таксиста в Киеве возник конфликт с двумя пассажирами, переросший в драку с перестрелкой.
Во Львове 4 часа тушили пожар на складе, выгорело почти полторы тысячи квадратных метров.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии