Выпуск новостей за 13:00: День траура в Болгарии. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 26 августа по состоянию на 13:00 – в Болгарии автобус попал в ДТП, погибло 16 человек. Власти страны объявили сегодня День траура. На линии фронта насчитали 33 обстрела, что считается относительной тишиной. К счастью, обошлось без жертв.

Также в выпуске: Умер Джон Маккейн, сенатор-республиканец, который поддерживал Украину и часто критиковал Россию.



Состояние Екатерины Гандзюк ухудшается, в Украине нет лекарств, которые ей сейчас необходимы, и опыта лечения ожогов такого масштаба.



Около полуночи у таксиста в Киеве возник конфликт с двумя пассажирами, переросший в драку с перестрелкой.



Во Львове 4 часа тушили пожар на складе, выгорело почти полторы тысячи квадратных метров.