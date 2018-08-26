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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Випуск новин за 13:00: День жалоби у Болгарії. Ситуація на фронті

Випуск новин 14 Читать новость на русском

У випуску новин за 26 серпня станом на 13:00 – у Болгарії автобус потрапив у ДТП, загинуло 16 людей. Влада країни оголосила сьогодні День жалоби. На лінії фронту нарахували 33 обстріли, що вважається відносною тишею. На щастя, обійшлося без жертві.

Також у випуску:

Помер Джон Маккейн, сенатор-республіканець, який підтримував Україну та часто критикував Росію.

Стан Катерини Гандзюк погіршується, в Україні немає ліків, які їй зараз необхідні, та досвіду лікування опіків такого масштабу.

Близько півночі у таксиста в Рівному виник конфлікт з двома пасажирами, що переріс у бійку з стріляниною.

У Львові чотири години гасили пожежу на складі, вигоріло майже півтори тисячі квадратних метрів. 

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Аварії та ДТП Болгарія
Джерело: 24 канал
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