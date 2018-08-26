Випуск новин за 13:00: День жалоби у Болгарії. Ситуація на фронті

У випуску новин за 26 серпня станом на 13:00 – у Болгарії автобус потрапив у ДТП, загинуло 16 людей. Влада країни оголосила сьогодні День жалоби. На лінії фронту нарахували 33 обстріли, що вважається відносною тишею. На щастя, обійшлося без жертві.

Також у випуску:

Помер Джон Маккейн, сенатор-республіканець, який підтримував Україну та часто критикував Росію.

Стан Катерини Гандзюк погіршується, в Україні немає ліків, які їй зараз необхідні, та досвіду лікування опіків такого масштабу.

Близько півночі у таксиста в Рівному виник конфлікт з двома пасажирами, що переріс у бійку з стріляниною.

У Львові чотири години гасили пожежу на складі, вигоріло майже півтори тисячі квадратних метрів.