Выпуск новостей за 13:00: ДТП в Ровно. Стрельба на украинско-российской границе
В выпуске новостей за 12 августа по состоянию на 13:00 – в Ровно пьяный сын экс-члена организации "Украинский выбор" совершил ДТП и угрожал журналистке. На украинско-российской границе произошла стрельба, на Сумщине пограничники еле остановили машину УАЗ из России.
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Источник: 24 канал
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