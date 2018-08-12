Випуск новин за 13:00: ДТП у Рівному. Стрілянина на українсько-російському кордоні

У випуску новин за 12 серпня станом на 13:00 – у Рівному п'яний син екс-члена організації "Український вибір" скоїв ДТП і погрожував журналістці. На українсько-російському кордоні трапилась стрілянина, на Сумщині прикордонники ледь зупинили машину УАЗ із Росії.

Також у випуску: Олег Сенцов і надалі перебуває у колонії, його звідти нікуди не вивозили. У продовж минулої доби на фронті один наш військовий поранений. Антиурядові протести в Румунії спалахнули з новою силою.