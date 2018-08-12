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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 13:00: ДТП у Рівному. Стрілянина на українсько-російському кордоні

Випуск новин 67 Читать новость на русском

У випуску новин за 12 серпня станом на 13:00 – у Рівному п'яний син екс-члена організації "Український вибір" скоїв ДТП і погрожував журналістці. На українсько-російському кордоні трапилась стрілянина, на Сумщині прикордонники ледь зупинили машину УАЗ із Росії.

Також у випуску: 

Олег Сенцов і надалі перебуває у колонії, його звідти нікуди не вивозили.

У продовж минулої доби на фронті один наш військовий поранений. 

Антиурядові протести в Румунії спалахнули з новою силою.

Теги: Новини України Україна – Росія Випуск новин Суми Рівне Аварії та ДТП Зброя Держприкордонслужба
Джерело: 24 канал
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