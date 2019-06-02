Выпуск новостей за 13:00: Масштабная авария в Киеве. Исчезновение альпинистов в Гималаях
В выпуске новостей за 2 июня по состоянию на 13:00 – ночью в спальном районе Киева столкнулись две машины. Удар был такой силы, что одна из машин вылетела на летнюю террасу ресторана. В Гималаях уже двое суток ищут группу из восьми альпинистов. Это граждане Британии, Австралии, Америки и Индии.
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Источник: 24 канал
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